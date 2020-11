¿qué es? ¿Quién lo hizo? Lo que sabemos

El Departamento de Seguridad Pública de Utah no respondió a la solicitud de comentarios de CNN. Aún no ha revelado sus planes para la pieza. Sin embargo, en un comunicado de prensa emitido el lunes, el departamento dijo que es ilegal colocar obras de arte en terrenos públicos administrados por el gobierno federal. Eso significa que el monolito podría eliminarse.

Todavía no lo sabemos. Ningún artista lo ha reclamado públicamente, y cuando los funcionarios de Utah lo encontraron, no estaba marcado.

