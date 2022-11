¿qué es, por qué se produce y cómo se corrige?

En cualquier caso es un tema importante y aunque es diferente si hablamos de miopías de menos o más de 6 dioptrías, en ambos casos nos encontramos ante una enfermedad, por lo que una vez más lo más importante es acudir al médico oftalmólogo, quien no sólo planteará el mejor método para ayudar a ver al paciente miope, sino que también estudiará que la retina, la mácula, la tensión ocular, el cristalino estén bien , los tratará si no fuera así e incluso puede recomendar, si procede, métodos que existen para reducir la progresión de la miopía.

Al enfocarse la luz por delante de donde debería de hacerlo, las cosas se ven borrosas, especialmente las cosas lejanas, y el paciente miope no puede ver de lejos. De cerca, acercándose las cosas más de lo normal, puede llegar a dirigir esa imagen al lugar correcto y así verlo, pero de lejos no tendrá manera de hacerlo.

