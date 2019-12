¿Qué es Microsoft Teams y cómo puede ayudar a tu empresa?

Hoy en día, más de 500.000 organizaciones , incluyendo 91 de las 100 de la lista Fortune, están utilizando Microsoft Teams para colaborar desde diferentes lugares, husos horarios e idiomas. Entre ellas destacan, Cerner, Cox Automotive, dm-drogerie markt, Dr. Reddy’s Laboratories, Hendrick Motorsports, Konica Minolta, Lexmark, Mitsui & Co, National Bank of Canada, Pfizer, Razer, Ricoh, y Trek Bicycle. Teams está disponible actualmente en 44 idiomas en 181 mercados .

