¿qué es mano y qué no? El CTA da la explicación definitiva

La pasada temporada de LaLiga avivó uno de los mayores debates arbitrales de los últimos años: ¿qué es mano y qué no? Algo que, a priori, debería estar bastante claro, volvió locos a aficionados y equipos durante el curso, al no hallar consenso en el criterio de los árbitros a la hora de sancionar o no ciertas jugadas.

Por eso, ante el inminente inicio de la temporada 2021/2022, el Comité Técnico de Árbitros con Velasco Carballo y Undiano Mallenco a la cabeza, han querido aclarar punto por punto qué manos son sancionables y cuáles no. Esto es lo que dice la norma.

Manos sancionables

Serán manos sancionables aquellas en las que el brazo del jugador esté en posición antinatural o realice un gesto o movimiento hacia el balón, lo que se considerará mano voluntaria.

🗣️ Alberto Undiano Mallenco, miembro de la Comisión Técnica del @CTA_RFEF presenta ejemplos de vídeo para explicar qué manos son SANCIONABLES en estos casos: ➡️ Mano voluntaria, gesto o movimiento hacia el balón ➡️ Mano en posición antinatural. pic.twitter.com/7DUlf47FgW — RFEF (@rfef) August 12, 2021

Manos no sancionables

Por contra, serán pasadas por alto las acciones en las que el jugador esté en una posición natural y el balón impacte en su mano, así como aquellas en las que la mano esté pegada o próxima al cuerpo.

No será mano si se trata de la de apoyo, es decir, la que el jugador usa para no perder el equilibrio siempre que la mano no esté muy separada ni estirada.

Tampoco las que provengan del propio futbolista tras jugar el balón: esto es; el rebote tras controlar la bola.

Dentro de las no sancionables entran también las que provengan del despeje de un compañero, esté o no separada la mano del brazo.

Asimismo, no serán motivo de anulación los goles que provengan de manos accidentales de un compañero en acciones inmediatamente antes del tanto o en jugara anterior.

🗣️ Undiano Mallenco muestra ejemplos para explicar qué manos NO SON SANCIONABLES en estos casos: 👋🏻 Posición natural 👋🏻 Pegadas o próximas al cuerpo 👋🏻 Apoyadas o hacia apoyo 👋🏻 Tras balón jugado por el mismo jugador 👋🏻 Despeje de compañero 👋🏻 Accidental inmediata o no pic.twitter.com/mHbH4SQxTr — RFEF (@rfef) August 12, 2021

Los árbitros han ilustrado la norma con ejemplos concretos de la pasada campaña para aclarar aún más los conceptos. Asimismo, han aludido a la importancia del VAR para poder tomar la decisión adecuada en cada momento, atendiendo a estos criterios que esperan, de una vez por todas, poner fin a las dudas y a la polémica.

Velasco Carballo: “El error es no conocer la norma”

El presidente del Comité Técnico de Árbitros, Carlos Velasco Carballo, defendió al colectivo arbitral y declaró, dirigiéndose a clubes y entrenadores en relación a la polémica con las manos de la temporada pasada, que “el error es el desconocimiento de la norma”.

“El árbitro toma una decisión correcta, pero por ciertos clubes o entrenadores es juzgada como un error. Lo que es un error es el desconocimiento de la norma”, apuntó.

“Los criterios son claros y los árbitros lo tienen claro. El CTA es la organización que más ha explicado los criterios. El problema es que las manos es un hecho subjetivo y lo interpreta un humano. Cuando un equipo recibe un penalti a favor los criterios están clarísimos y nadie sale a rueda de prensa a felicitar al equipo arbitral. Pero si el penalti es en contra nadie entiende los criterios”, manifestó.

El excolegiado quiso ejemplificar el comportamiento de ciertos entrenadores, jugadores o clubes con la polémica de las manos pitadas o no pitadas: “Acepto que es penalti, me lo han explicado, lo entiendo, pero ahora resulta que lo que no acepto es la norma”.

Además, Velasco se dirigió a los medios de comunicación y al entorno del fútbol con el objetivo de zanjar el tema: “Solicitaría a los medios, entrenadores y entorno que no dañemos al fútbol. Reconozcamos que los criterios existen, que son conocidos y que el hecho de jugar con la mano es subjetivo y el árbitro decide. Nos equivocaremos, seguro. Pero no convirtamos aciertos en errores o no digamos que no nos gusta la norma”.