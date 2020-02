qué es la técnica a la que recurren famosas como Kate Middleton

Fue entonces cuando explicó que se sometió a la hipnosis. “Gracias a la hiperémesis que sufrí, me di cuenta del poder que tiene la mente sobre el cuerpo. Tenía que intentar todo lo que estaba a mi alcance para superar los dolores. Con la meditación, la respiración profunda y cosas por el estilo que te enseñan en el hipnoparto cuando estaba realmente mal, me di cuenta de que esto era algo de lo que podía tomar el control, supongo, durante el parto”, afirmó.

Como recoge ABC, Middleton explicó que sufrió hiperémesis gravídica, una trastorno que provoca constantes vómitos y náuseas a la futura madre. “Fue un desafío para mí y para las personas que me rodean”, dijo. “Cuando los embarazos fueron tan malos, me gustaron más los partos, porque sabía que eso iba a terminar”, confesó.

You May Also Like