¿Qué es la sharía y cómo puede afectar a las mujeres afganas bajo el régimen talibán?

No obstante, los talibanes han salido al paso asegurando que no se les prohibirá trabajar o estudiar y que “el Emirato Islámico está comprometido con los derechos de la mujer dentro de la sharía” . Esto significaría que la interpretación de la ley islámica sería más moderada que durante su gobierno hace dos décadas, algo que todavía está por ver, ya que estás declaraciones pueden estar enmarcadas dentro de una operación propagandísticas que buscan ganarse el reconocimiento internacional.

La aplicación de la sharía que hizo el gobierno talibán cuando gobernó Afganistán entre los años 1996 y 2001 fue lo más estricto y radical posible . Sin duda, uno de los grupos más afectados fueron las mujeres, que fueron negadas hasta el punto de no poder trabajar ni ir a la escuela o salir de su casa si no iban acompañadas de un varón, aunque fuera un niño.

Con una definición un tanto rimbombante, la Real Academia de la Lengua define sharía como “la ley religiosa islámica reguladora de todos los aspectos públicos y privados de la vida, y cuyo seguimiento se considera que conduce a la salvación”. Pese a que este término se asocia generalmente con castigo, discriminación y violaciones de derecho humanos, la realidad es que la sharía no es un códice concreto que diga que hay que hacer y que no , sino que, dependiendo de la escuela jurídica islámica que interprete los textos, se aplicará de una forma u otra.

