¿Qué es la resistencia psicológica a la insulina y cómo se supera?

¿Qué es lo que descubrió el estudio EMOTION? Que son muchas las creencias que influyen en la aparición de la resistencia psicológica a la insulina. La más importante es que los pacientes piensan que su diabetes se ha agravado cuando tienen que inyectarse y reaccionan negándose. Esto no es cierto. La razón de las inyecciones es que el cuerpo no es capaz por otros medios de regular y utilizar bien la insulina y, por eso, son necesarias las inyecciones.

