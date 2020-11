Qué es la pseudoartrosis, la dolencia que puede dejar a Marc Márquez sin temporada 2021 de MotoGP

Esta enfermedad provoca que el el organismo perciba las partes rotas de manera independiente , como si fueran huesos distintos, por lo que el proceso de regeneración ósea se frena. El cuerpo determina que no hace falta fusionar las dos (o más) partes de un mismo hueso roto de igual manera que no trata de fusionar el fémur con el peroné, por ejemplo. Sólo se puede curar mediante una intervención quirúrgica que, explicada de manera muy simple, consiste en recortar las dos partes finales del hueso roto y unirlas mediante una placa o clavos para forzar esa fusión.

Una de las consecuencias más graves que puede tener una rotura de un hueso es que las dos partes fracturadas no se unan bien. Entre otras dolencias consecuentes, puede provocar la llamada pseudoartrosis , una afección que no se puede curar sin intervención.

You May Also Like