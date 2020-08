¿Qué es la otitis? Síntomas, causas y tratamiento

Aunque suelen remitir fácilmente, incluso sin tratamiento, es muy común que las otitis se traten con antibióticos, sobre todo entre los niños y si no mejoran en dos o tres día s. Los antibióticos pueden acortar la infección y evitar complicaciones, como desgarro del tímpano, propagación de la infección a los tejidos cercanos -como la mastoiditis-, abscesos, otitis crónica, pérdida de audición… En caso de otitis externas, los antibióticos se suelen dar en forma de gotas. Se prescriban o no antibióticos, es común recetar otros fármacos para tratar los síntomas, como analgésicos, antipiréticos, antinflamatorios o mucolíticos . Sólo en casos extremos, en los que se presenten otitis de repetición en niños muy pequeños, se puede llevar a cabo una intervención quirúrgica, una miringotomía, la introducción de un tubo diminuto que permite la entrada del aire para que los líquidos puedan drenar con más facilidad.

