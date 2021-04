Qué es la oniomanía o trastorno de compras compulsivas (TCC), por qué se produce y cómo se trata

Terapia Cognitivo-Conductual. Se trata de una t erapia psicológica destinada a cambiar los patrones de comportamiento del paciente . Después de analizar y descubrir qué lleva al paciente a actuar de una determinada manera y proporcionarle las herramientas para evitar las conductas no deseadas. Por ejemplo, se entrena a las personas con oniomanía a gestionar sus estados de ansiedad para que esta ansiedad no le lleve a comprar compulsivamente. También son muy eficaces las terapias grupales, donde se comparte la propia experiencia con sujetos que presentan el mismo problema.

