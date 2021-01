Qué es la no monogamia consensuada y por qué puede ser beneficiosa

“Sabemos que cuando las personas están más felices con su vida sexual, se comunican mejor de todos modos. Pero la gente en relaciones CNM informa que tiene una comunicación abierta; es difícil ser CNM si no se habla de límites. Mientras que en las parejas monógamas, esas discusiones sobre los límites a menudo no ocurren”, dice Joel.

“En tanto, para las personas que lo pensaron pero no lo hicieron , su satisfacción disminuyó, pero no significativamente”, indicó Joel.

Según algunos psicólogos sociales, las personas que practican la no monogamia consensuada obtienen beneficios que las parejas convencionales no.

La definición de monogamia es “régimen familiar que no admite la pluralidad de cónyuges”. Pero hasta este método tiene sus variaciones. Por ejemplo, existe la no monogamia consensuada. ¿De qué se trata?

