¿Qué es la menotropina, para qué se utiliza y por qué se considera sustancia de dopaje?

Su uso está contraindicado en caso de embarazo, de insuficiencia ovárica primaria, de sangrado vaginal anormal, de trastornos no controlados de la glándula tiroides o suprarrenal, en caso de quiste ovárico, en caso de cáncer de mama, en caso de cáncer de útero, en caso de cáncer de ovario, en caso de tumor de la glándula pituitaria o del hipotálamo o en trastornos de infertilidad no causados por falta de ovulación.

You May Also Like