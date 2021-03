Qué es la ‘luz de gas’, el presunto maltrato que describe Rocío Carrasco en el documental

“Me decía: ‘Estás loca. Las hormonas… el embarazo te está afectando a la cabeza'” o “Los celos te están volviendo loca”, ejemplificó Rocío Carrasco con algunos ejemplos de los comentarios que el espetaba su marido durante su embarazo. “Yo no pensaba que estaba loca pero sí me hizo dudar de mi sentir y de mi pensar”, explicaba la protagonista de la serie documental.

