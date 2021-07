¿Qué es la línea Kármán y por qué es un hito el viaje de Jeff Bezos al espacio a bordo del Blue Origin?

Pero no solo eso: ya sabemos que a los ricos más ricos del mundo les gusta dar que hablar y para más expectación este vuelo ha contado con la persona de mayor edad en llegar al espacio y la más joven . Wally Funk, de 82 años, es una ex piloto de pruebas que fue una de las mujeres de Mercury 13 que se entrenaron en la década de 1960 para demostrar que las mujeres podían cumplir con los estándares de la NASA para su cuerpo de astronautas. Por su parte, con solo 18 años, el adolescente holandés Oliver Daemen se ha convertido en el astronauta más joven en salir al espacio.

Este ha sido el primer lanzamiento con tripulación del cohete New Shepard de Blue Origin. ¿Por qué es tan importante? Bezos ha hecho historia por participar en el primer vuelo suborbital sin piloto con una tripulación civil -a diferencia del avión espacial Unity de Virgin Galactic, el cohete y la cápsula New Shepard vuelan de forma autónoma, sin pilotos a bordo-.

You May Also Like