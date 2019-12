¿Qué es la fenilcetonuria o PKU y qué síntomas tiene?

No obstante, cada afectado lleva la enfermedad de una forma diferente y depende mucho de la edad y la situación personal. “ Los pacientes con PKU no están constantemente irritados , pero sí que se enfrentan a muchas situaciones frustrantes, por ejemplo, cuando llegan a un bar o restaurante y sólo pueden pedir dos platos, esto afecta a la autoestima de muchos, sobre todo si son adolescentes”, afirma el presidente de la Feemh, Aitor Calero. “Son más bien héroes, ya que son capaces de llevar un tratamiento y superar estas adversidades tan frecuentes dentro de una sociedad que no está preparada ni adaptada”, sentencia.

La PKU es una enfermedad hereditaria, afecta a un bebé de cada 10.000 recién nacidos, según el portal sobre enfermedades raras y medicamentos huérfanos ‘Orphan.net’. Si no se trata a tiempo puede producir discapacidad intelectual y motora, indica la Feemh en un comunciado. “ El origen está en una alteración genética que provoca que los afectados no puedan procesar una parte de las proteínas llamada fenilalanina. De esta forma, ingerir proteínas se convierte en un verdadero peligro para su salud”, explica el doctor Álvaro Hermida, de la Unidad de Enfermedades Metabólicas Congénitas del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.

La Navidad es la peor época del año para las personas que sufren fenilcetonuria (PKU), una enfermedad rara metabólica que provoca que los afectados no puedan procesar las proteínas. Si no se controla adecuadamente, puede tener “efectos devastadores para el cerebro” , según informó este viernes la Federación Española de Enfermedades Metabólicas Hereditarias (Feemh).

