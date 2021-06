¿Qué es la esquizofrenia? Estos son sus síntomas, sus causas y su tratamiento

No existen síntomas patognómicos (es decir, que señalen inequívocamente de qué enfermedad se trata) ni exclusivos de la esquizofrenia, y no existen pruebas diagnósticas de laboratorio que la delaten. Por ello, el diagnóstico se debe realizar únicamente a partir de la experiencia relatada por el propio paciente y en la conducta observada en el mismo. Además, el cuadro varia significativamente de paciente en paciente, lo que complica aún más la correcta identificación y tratamiento de la enfermedad.

