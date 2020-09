Qué es la ecoansiedad: ¿a quién afecta? ¿Qué síntomas tiene?

La ecoansiedad ha sido definida por algunos autores y se recoge, por ejemplo, en el informe Mental health and our changing climate: impacts, implications and guidance, de la Asociación Estadounidense de Psicología (APA, por sus siglas en inglés). Aquí se establece que los cambios climáticos graduales y a largo plazo pueden tener efectos sobre la salud mental , que se derivan en miedo, ira, impotencia o agotamiento.

