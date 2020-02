Qué es la discalculia o dislexia de los números: síntomas y tratamiento

Los especialistas indican, además, que la reeducación deber abordarse desde la educación primaria (etapa en la que el tratamiento es más efectivo) y debe seguir un programa estructurado: diario durante 3 o 4 días a la semana y en sesiones de 30 o 45 minutos. También es muy importante que no haya limitaciones de tiempo en las tareas a realizar (para conseguir el éxito no debe limitarse), potenciar los ejercicios de carácter lúdico que hagan más placentero el tratamiento y otros que ayuden a reforzar la autoestima de los niños. El tratamiento de la discalculia es gradual y se produce una reestructuración cognitiva en las habilidades matemáticas del niño lo que suele traducirse en unos resultados finales óptimos.

You May Also Like