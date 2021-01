Qué es la demencia sobrevenida que alega Marta Ferrusola para quedar fuera del ‘caso Pujol’

Respecto al caso de Marta Ferrusola, el informe indica que no está en condiciones de prestar declaración por incapacidad de comprensión “tanto del objeto como de las consecuencias” y no se puede descartar “que una situación como esta pueda generar en la paciente una situación de estrés/ansiedad que empeoren todavía más su estado cognitivo”.

