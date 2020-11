Qué es la criofobia y cómo gestionar el miedo al frío extremo

Sentir miedo ante determinadas situaciones es algo habitual en las personas, una reacción natural ante una experiencia que implica un peligro real. Sin embargo, cuando este miedo “se da ante situaciones u objetos que no suponen un peligro real ni tampoco es evolutivo, nos encontramos ante un miedo que no es adaptativo y es lo que denominamos fobia” , destacan los expertos de la Clínica Universidad de Navarra (CUN).

