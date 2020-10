¿Qué es la COVID prolongada y cómo afecta a las personas contagiadas?

Semanas e incluso meses después de recibir un diagnóstico positivo de coronavirus, algunos contagiados siguen sin poder librarse de la enfermedad.

Fatiga, dolor y dificultades para respirar son algunos de los síntomas que no desaparecen con el tiempo. Los efectos sufridos a largo plazo tras padecer COVID-19, leve o grave, ahora han sido bautizados por los expertos como COVID prolongado.

Tedros Adhanom Gebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aseguró esta semana que se reunió con un grupo de estos pacientes para comprender sus padecimientos y avanzar en la investigación respectiva de este tema.

Ante este panorama, Adhanom reiteró que las estrategias de inmunidad de rebaño no son una opción para esta pandemia.

En este sentido, el doctor Néstor Sosa, exdirector del Instituto Conmemorativo Gorgas, hizo un llamado a no abandonar las medidas de bioseguridad para prevenir infecciones.

“Llamado a estudiar profundamente la fisiopatología (mecanismo) del Covid prolongado. Un porcentaje importante de pacientes que pasan la enfermedad aguda quedan afectados por semanas o meses. Otra razón (como si la necesitáramos) para cuidarnos en esta pandemia”, advirtió a través de Twitter el galeno.

Los especialistas también explican que la COVID prolongada no debe confundirse con posibles casos de reinfección.

Incapacitación multidimensional y episódica

Darren Brown es un terapeuta británico especialista en oncología que se contagió de coronavirus en marzo. Tras dos semanas de baja por la enfermedad, Brown retornó a sus labores hospitalarias.

Durante los siguientes seis meses en los que continuó con su ocupación, el terapeuta experimentó síntomas constantes que incluían fatiga, dificultad para respirar y dificultad para coordinar al subir las escaleras.

“La fatiga era impredecible, episódica, de 24 horas de duración cada 1-2 semanas. Podía hacer ejercicio en ese momento. Pero hace 5 semanas había hecho demasiado. Una caminata larga, bicicleta y un día ajetreado en el trabajo. Me estrellé. No funcionaba. Y ahora estoy de baja por 1 mes por COVID prolongado”, explicó Brown en sus plataformas digitales.

El profesional de la salud detalló que la recuperación no ha sido tan rápida como esperaba.

“En las últimas 4 semanas he estado postrado en cama y confinado en casa con fatiga por COVID prolongado y malestar post-esfuerzo. Empecé a mejorar, pero mucho más lento de lo que esperaba. Sigo dependiendo de ayuda para cocinar y comprar alimentos. Mi médico de cabecera me ha dado de baja por más tiempo”, agregó.

Brown añadió que los esfuerzos físicos, cognitivos y emocionales le ocasionan algunos episodios de fatiga.

Precisó que para salir adelante lo ha ayudado mucho monitorear sus síntomas, estado de ánimo y dieta.

