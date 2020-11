Qué es la ‘covid-19 crónica’ y por qué a algunos les cuesta tanto recuperarse

Otra posibilidad es que el coronavirus infecte directamente una amplia variedad de células en el cuerpo y desencadenar una respuesta inmune hiperactiva que cause daño en todo el cuerpo, o que el sistema inmunológico no vuelva a la normalidad después de la Covid-19 y esto cause los problemas de salud.

Esta afirmación también se apoya en un estudio del Journal of the American Medical Association, que siguió los casos de 143 pacientes con Covid-19 tras ser dados de alta en Roma. El 87% sufría al menos un síntoma dos meses después y más de la mitad tenían todavía fatiga. Otro estudio, este británico, apunta a que el 12% de los infectados manifestaba síntomas 30 días después de recibir el alta. Otros estudios apuntan a que un 2% de los infectados manifiesta síntomas tras 90 días.

