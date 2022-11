Qué es la convergencia lingüística, el fenómeno que te hace imitar el acento de tu interlocutor sin darte cuenta

“Cuando apago la TV después de ver un show con actores del sur o que ponen un acento de esa zona, me sorprendo hablándole a mis niños como una sureña. Al rato se me pasa”, dice riendo.

“Aunque muchas veces pase bajo nuestro radar y no nos demos cuenta de que lo estamos haciendo, eso no quiere decir que no sea un gesto motivado socialmente “.

Mi elección de palabras, eso sí, es deliberada. Con la pandemia me habitué a decir mascarilla y no barbijo, hace años remplacé pollera por falda, digo mantequilla en vez de manteca, y dejé atrás al blazer para hacer lugar a la americana.

Pero con el tiempo fui entendiendo que no había mucho que pudiera hacer para aferrarme a una forma de hablar “más propia”, y me resigné a conversar con tonadas andinas, acentos de la costa y zetas españolas colocadas donde no corresponden.

Lo siento. Antes me resultaba intolerable. Escuchar cómo tu forma de hablar se transforma y adquiere el acento de un país que ni siquiera conoces, mientras tu interlocutor te mira perpeljo con la leve sospecha de que te estás burlando, no es fácil.

