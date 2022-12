Qué es el virus del camello, la enfermedad que preocupa a la selección francesa en el Mundial de Qatar 2022

El jugador de la selección francesa, Kingsley Coman, es otro de los jugadores afectados, junto con Adrien Rabiot y Dayot Upamecano, que no pudieron jugar contra Marruecos, por un posible caso del conocido como virus del camello. “ Estamos teniendo todos los cuidados posibles para que el virus no se propague al resto de la plantilla “, afirmaba el seleccionador Didier Deschamps.

