Qué es el triptófano y qué alimentos son ricos en este aminoácido

Según la Clínica Universidad de Navarra (CUN), el ser humano “necesita un total de 20 aminoácidos, de los cuales, nueve no es capaz de sintetizar por sí mismo y deben ser aportados por la dieta. Estos nueve son los denominados aminoácidos esenciales y si falta uno solo de ellos, no será posible sintetizar ninguna de las proteínas en la que sea requerido dicho aminoácido”.

You May Also Like