¿Qué es el síndrome de Reiter? Causas, síntomas y tratamiento

Es una enfermedad que, en algunos casos, puede resultar difícil de diagnosticar ya que los síntomas pueden no aparecer de forma simultanea y no existe en la actualidad ninguna cura. “En la mayoría de las personas, los síntomas iniciales de artritis reactiva desaparecen en 3 o 4 meses , pero hasta un 50% de los pacientes sufren inflamación articular recurrente u otros síntomas durante varios años”, detalla MSD. De hecho, algunas personas afectadas por artritis reactiva llegan a una situación de invalidez permanentemente.

