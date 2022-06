¿Qué es el síndrome de Ramsay Hunt, el virus que le causa parálisis facial a Justin Bieber?

“Volverá a la normalidad, es solo el tiempo y no sabemos cuánto tiempo, pero todo estará bien”, dijo en el video. “Obviamente, mi cuerpo me dice que tengo que reducir la velocidad. Espero que entiendan y usaré este tiempo para descansar y relajarme y volver al 100%”.

El viernes les dijo a los fanáticos en un video de YouTube que el virus había atacado “el nervio” en su oído, los nervios faciales y que causó que su rostro tenga parálisis. “Pueden ver que este ojo no parpadea. No puedo sonreír de este lado de mi cara, esta fosa nasal no se moverá”, dijo.

