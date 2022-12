Qué es el ‘síndrome de la persona rígida’, el trastorno poco frecuente que padece Celine Dion

La cantante Celine Dion ha anunciado, a través de sus redes sociales, que cancelará su próxima gira en Europa en 2023 como consecuencia de una enfermedad neurológica, conocida como ‘síndrome de la persona rígida’. “Los espasmos afectan todos los aspectos de mi vida, a veces me dificultan hasta el caminar y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes”, ha detallado la artista.

You May Also Like