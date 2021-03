Qué es el Síndrome de Angelman, la enfermedad que podría padecer el hijo de Rocío Carrasco

No existe una cura para esta enfermedad, por lo que es importante el tratamiento educativo, tanto en relación a la escolarización no obligatoria como la obligatoria. De hecho, desde la Asociación de Síndrome de Angelman explican que “Acudir a la Guardería o a un Centro de Educación Infantil, antes de los 3 años de edad, se convierte en una buena oportunidad para la Estimulación Precoz y la Socialización”.

Una persona sana recibe dos copias del cromosoma 15 y dentro de él dos copias del gen UBE3A. Por un lado, la copia del padre estará inactiva o silenciada y la copia heredada de la madre estará activa. Sin embargo, en una persona afectada por este síndrome, el gen UBE3A heredado de la madre no se expresa, no funciona correctamente , y no puede compensarse con la copia paterna, porque está inactiva siempre para este gen.

You May Also Like