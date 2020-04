¿Qué es el método del plato? ¿Cómo ayuda a nuestra planificación semanal de comidas y cenas?

Mi #planificacionsemanal hecha🌻 Me compensa 🙃 Me compensa dedicar 2-3 horas ⏰ de mi fin de semana, dejar patas arriba durante un ratito mi cocina, tener que luego recogerla y limpiarla para cocinar parte de las comidas de mi semana. Asi puedo aprovechar mi tiempo entre semana para otras cosas..o simplemente para descansar 💆‍♀️ ¿y a ti? ¡Este es mi resultado! 🙃 Comidas y cenas para 3 dias. Aguanta perfectamente en nevera 3-4 dias. Pero para vuestra tranquilidad…siempre podeis congelarlas ❄ . . . . . . 👩‍🍳PREPARACIONES: 🌟#patata hervida condimentada con sal, ajo en polvo y orégano = guarnición para mis cenas. 🌟#espaguetis integrales con judías verdes hervidas y #albondigas de pollo al horno en salsa de cebolla y coco al curry = 1 comida. 🌟#garbanzos con #arroz integral, judias verdes hervidas, calabaza, cebolla y berenjena asadas al horno. Condimentadas con aceite, sal y orégano = 2 comidas. 🌟 #wok de verduras con salsa de soja (cebolla, puerro, pimiento rojo, amarillo y calabacin) = acompañamiento vegetal 🍃 para comidas y cenas. 🌟 #bizcocho de plátano ( #bananabread ) con anacardos = 3-4 raciones de desayuno. 🌟#albondigas de pollo al horno en salsa de cebolla y coco al curry = 1 comida 🌟 #brocoli hervido en 4-5 minutos = acompañamiento vegetal 🍃 para las comidas y cenas. 🌟Salteado de cebolla, champiñones y pimiento verde con garbanzos (restos que tenía que aprovechar) . . . . . Contadme que os parece😉 Si quereis que os suba alguna #receta en particular escribirmelo en comentarios 💙 . . . . . #nutricion #nutrition #food #healthylife #batchcooking #healthyfood #instafood #healthy #yummy #dinner #healthyeating #healthychoise #planificateconadristylelife #night #nutricionista #adristylelife

Mi #planificacionsemanal hecha🌻 Gracias a la compra semanal que hice ayer, como pudisteis ver en la ultima foto de mi perfil, me han salido estas preparaciones para las comidas y cenas de los primeros dias de la semana 🙃 ¡Me viene tan bien tenerlas hechas! . . . . . . 👩‍🍳PREPARACIONES: 🌟#garbanzos con #quinoa, alubias verdes y tomates cherry. Lo podeis tomar en frio como #ensalada o en caliente = 2 comidas 🌟Pollo en salsa de pimientos con cuscus y verduras salteadas (cebolla, puerro, zanahoria, pimientos de colores y calabacín) = 1 comida y 1 cena 🌟Pure de #coliflor y calabacin con y sin garbanzos (topping) = 2 cenas a completar con algo de proteina (huevo, pescado, tofu..) que haré al momento. 🌟 #tortitas = 3 desayunos 🌟 #tofu marinado en salsa de soja, zumo de limón, agua, perejil, tikka masala, curry y comino. Lo dejo marinar hasta el momento de cocinarlo para potenciar su sabor. Se mantiene bien en nevera 3 días mínimo. 🌟 Restos de verduras salteadas y tomates cherry . . . . . . Contadme que os parece😉 Si os ayuda ver planificaciones como esta y queréis receta de algo en particular decidmelo en comentarios para que lo sepa 💙 . . . . . . #nutricion #nutrition #food #healthylife #batchcooking #healthyfood #instafood #healthy #yummy #dinner #healthyeating #healthychoise #planificateconadristylelife #night #nutricionista #adristylelife

