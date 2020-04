¿Qué es el Imperial College de Londres y cuál es su análisis del coronavirus en España?

Oficialmente denominado como The Imperial College of Science, Technology and Medicine, el Imperial College de Londres es una universidad británica fundada de manera oficial en el año 1907 tras la unión del City and Guilds College, el Royal College of Science y la Royal School of Mines.

La universidad se encuentra en Londres (Reino Unido), concretamente en el barrio de South Kensington y mantiene una fuerte especialización en ciencia, ingeniería, medicina y negocios. Son sus cuatro ramas principales de estudio (pregrados, postgrados y otros cursos) de las que salen proyectos de investigación reconocidos a nivel internacional. Pero también tiene áreas que van desde la aeronáutica a la geofísica.

La universidad ha liderado rankings como una de las mejores a nivel europeo y mundial. El Imperial College es considerado noveno en el QS World University Rankings 2020. Por esta universidad han pasado varios Premios Nobel y medallas Fields.

Un 15% de la población estaría infectada

Algunas de las investigaciones más importantes de esta universidad en el ámbito sanitario se centran en trabajos para combatir la meningitis y el VIH. Actualmente asesora al Gobierno británico en la gestión de esta crisis sanitaria.

Este martes 31 de marzo el Imperial College de Londres publicaba un análisis sobre el impacto del brote de coronavirus y estimaba que un 15% de la población española podría estar contagiada por este nuevo virus. De forma concreta, el estudio revela que en España estaría infectada entre el 3,7% y el 41% de la población, lo que supone una media del 15%.

Esto se traduce en que habría cerca de siete millones de casos positivos en el país. No obstante, el estudio también destaca que las medidas de confinamiento adoptadas por el ejecutivo habrían salvado la vida ya a 16.000 personas.