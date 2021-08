Qué es el Fair Play Financiero y por qué complicó la permanencia de Messi en Barcelona

30 de agosto: Messi no se presenta a los testeos PCR (hisopados) obligatorios para iniciar la pretemporada con el Barcelona. Horas más tarde, La Liga de España informa que el argentino tenía una cláusula de rescisión vigente de 700 millones de euros, por lo que no le darían la baja federativa para irse a otro club, si no se abonaba antes esa suma.

