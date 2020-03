¿Qué es el espacio Schengen y en qué circunstancias pueden cerrarse las fronteras interiores de la UE?

No se debe confundir Schengen con la Unión Europea. Casi todos los miembros de la UE forman parte del espacio Schengen, menos Irlanda, Bulgaria, Rumanía y Chipre . Y hay otros países que no forman parte de la Unión pero son parte del acuerdo: Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein.

