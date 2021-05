¿Qué es el Escuadrón Móvil Antidisturbios y por qué es polémico?

El Esmad ha sido criticado por su forma de actuar. Muchos han acusado a esta fuerza de usar armas contra los ciudadanos en protestas. El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo anteriormente que no desmontará esta fuerza, pues “el Esmad hace parte de la fuerza pública al servicio de los colombianos, no se puede desarticular”.

You May Also Like