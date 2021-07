¿Qué es el daltonismo? Así ven las personas daltónicas

Por un lado están los daltónicos acromáticos , es decir, aquellos que no poseen conos funcionales de ninguna clase. Estas personas no pueden percibir el color, sino que ven en blanco y negro.

Imaginar colores que no hemos visto nunca (o que nuestros ojos directamente no puedan percibir) es una tarea imposible. Y, sin embargo, no todas las personas son capaces de ver los mismos colores: quienes distinguen menos que la mayoría son daltónicos.

