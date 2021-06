¿Qué es el Consejo de Europa y qué funciones tiene?

Lo primero que hay que destacar es que el Consejo de Europa no es una institución ligada a la Unión Europea (UE) . En concreto se trata de “una organización internacional que tiene como objetivo principal la defensa, protección y promoción de los derechos humanos (en particular los civiles y políticos), la democracia y el Estado de Derecho”, según explica el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.

