¿Qué es el Branded Content?

En octubre de 2019, Jean Cristophe Demarta, vicepresidente global de publicidad en el periódico The New York Times, explicó durante un encuentro en la Asociación de Directivos de Comunicación que parte de la transformación de los medios pasaba por un contenido de marca más elaborado. “Una de las claves del futuro de la financiación está en la generación de branded content de calidad”, aseguró entonces; “hay que mantenerse fiel a la marca y crear historias que se adapten a todas las plataformas, hacerlo visual y fomentar la interacción de los lectores”.

