¿Qué es el audioporno y por qué ha tomado fuerza entre las mujeres?

El psicólogo sexólogo, radicado en Colombia, no le ve efectos negativos al audioporno, al contrario, destaca que cuando colgó el post en su cuenta de Instagram, las mujeres se mostraron súper interesadas, pues la gran mayoría no conocía sobre la tendencia. A su juicio, hace falta que haya estas opciones en América Latina, adaptadas a la cultura y en español que funcionarían muy bien para las mujeres.

Navegando por Internet en busca de opiniones de mujeres, encontramos algunas: una usuaria escribió: “la mayor parte del porno está dirigido a hombres, sin embargo, siempre hay un video o algo que nos llama la atención y me he dado cuenta que ciertamente son dirigidas por mujeres y por supuesto sonidos más reales y gestos también más reales, esta nueva tendencia me agrada ”. Otra detalló: “me gusta ver videos porno como muy pocas mujeres y trabajo mucho mi imaginación, con estos audioporno sería un complemento interesante”.

La mente no tiene límites y si es estimulada puede volar a puntos inimaginables. Eso lo saben bien quienes escudriñan el mundo de la sexualidad y el erotismo , que en busca de satisfacción, no solo se apoyan en el uso de la pornografía, a través de videos o fotografías, sino también de lecturas eróticas y del mundo poco conocido del audioporno.

