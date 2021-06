¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar, el cáncer que sufre Spiriman?

En particular, la peligrosidad de los cánceres no microcíticos varía en función de muchos factores, aunque es menor que en el caso de los microcíticos (de células pequeñas) puesto que son más fáciles de diagnosticar, lo que provoca que a menudo sean detectados en fases más tempranas , antes de que se produzca la metástasis y pase a afectar otras partes del cuerpo.

Se trata de un tipo de carcinoma pulmonar no microcítico (es decir, un cáncer pulmonar de células no pequeñas) que afecta a las zonas periféricas de los pulmones ; en concreto, en el 75% de los casos afecta a los nódulos pulmonares.

You May Also Like