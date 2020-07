Qué es el acné cosmético y cómo prevenirlo fácilmente

El acné cosmético hace referencia a un tipo de acné que se da por la irritación que provoca el uso de algunos productos cosméticos. Así, la utilización prolongada de ciertos productos puede hacer que se dé este tipo de acné, que puede tener lugar en cualquier parte del cuerpo pero, sobre todo, en la cara y en el cuello.

Para evitar esto, hay que conocer cuáles son los síntomas del acné cosmético y cómo se puede evitar, ya que muchas personas que sufren la aparición de acné, lo que hacen es aumentar la cantidad de cosméticos para tratar de esconderlo, por lo que se agrava el problema.

Cómo prevenir el acné cosmético

La primera puntualización sobre el uso de cosméticos es que no todos ellos producen o empeoran el acné en las personas que ya lo tienen. Así, desde Mayo Clinic, apuntan a que los maquillajes y otros cosméticos sin aceite, que no obstruyan los poros, es decir, no comedogénicos, no son perjudiciales para este problema. Además, los cosméticos que no contienen aceite no interfieren en la efectividad de los medicamentos contra el acné.

La mención de los productos no comedogénicos es muy importante, ya que la aparición del acné cosmético se da cuando la piel reacciona a estas sustancias comedogénicas que llevan algunos de ellos. Lo que hacen estas sustancias es bloquear las glándulas sebáceas, lo que produce el acné.

Si una persona es consciente del problema y se da cuenta de que cierto producto es el desencadenante del acné, normalmente, con el cese del uso del producto causante, el problema desaparece de la piel, tal y como informan desde Eucerin, marca de productos de cuidado corporal y facial.

Algunos consejos que ofrecen desde la web de Notaliv, especializados en cosmética natural, para prevenir el acné cosmético son: