qué es, cómo identificarlo y cómo mantenerlo a raya

Da igual que posean una carrera profesional de éxito, logros académicos que alcanzan la matrícula de honor o que reciban elogios por todas partes, si alguien tiene el ‘síndrome de impostor’ seguirá pensando que todo se debe a golpes de buena suerte o factores externos, que además no merece ser tan valorado y que es una persona deshonesta. Por cierto, no está solo en el mundo, los estudios realizados aseguran que siete de cada diez personas lo han sufrido alguna vez en su vida .

¿Tiene la sensación de que nunca está a la altura? ¿De no ser lo suficientemente competente en su trabajo o capaz en sus estudios a pesar de los buenos resultados? No se inquiete, usted no es un bicho raro, quizás solo necesita que le hablemos del ‘síndrome del impostor’.

You May Also Like