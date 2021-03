qué es, cómo funciona y cuántas dosis son

“COVAX es necesario porque, sin él, existe un riesgo muy real de que la mayoría de población mundial no esté protegida contra el SARS-CoV-2, y esto permitiría al virus y su impacto seguir activos. La plataforma ha sido creada para maximizar nuestras opciones de desarrollar con éxito vacunas contra la COVID-19 y producirlas en las cantidades necesarias para acabar con la crisis, así como para asegurar que la capacidad de pagar no es una barrera de acceso”, explica Gavi en su página web.

