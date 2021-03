Qué es cierto y qué no en la viñeta que explica las vacunas contra la Covid-19

Una viñeta de cómic sobre la vacuna de Pfizer/BioNTech contra la Covid-19 ha conseguido viralizarse y sembrar algunas dudas sobre su eficacia y utilidad, aunque a la vez contiene afirmaciones exactas como que las personas que hayan recibido las dosis de inmunización tienen que seguir usando mascarilla mientras dure la pandemia.

Su contenido ha sido analizada en el marco del proyecto #VACÚNAte que Maldita.es y la agencia de noticias Servimedia desarrollan contra la desinformación sobre las vacunas de la Covid-19 con el apoyo de Google Digital News Innovation.

La viñeta representa a una sanitaria aplicando la vacuna a un paciente mientras este le pregunta diversas cuestiones: “¿Ahora soy inmune?”, “¿Tengo que seguir llevando mascarilla?”, “¿Sabe lo que me está inyectando?”. El problema radica en que algunas de las respuestas que se atribuyen a la sanitaria en la viñeta de cómic son falsas o inexactas.

La viñeta sobre la vacuna contra el coronavirus. AEGH

Por ejemplo, la sanitaria asegura al vacunado que “aún puedes contagiarte”, pero no especifica hasta cuándo. Según informa la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) la vacuna de Pfizer, llamada Comirnaty, se administra en dos inyecciones con, al menos, 21 días de diferencia entre la primera y la segunda dosis.

Su eficacia es una de las más altas, como ha demostrado recientemente un estudio realizado en Israel con más de un millón de personas que comparó a las personas vacunadas con las dos dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech con las que no. El trabajo, publicado el 24 de febrero en The New England Journal of Medicine, estima que 7 días después de la segunda dosis, la vacuna tiene una eficacia del 94% frente a la Covid-19 sintomática y del 92% frente a lasinfecciones documentadas y un contagio severo.

El genetista y biólogo molecular Julio Rodríguez, miembro del grupo de investigación de Medicina Xenómica y de la Asociación Española de Genética Humana, explica para esta verificación que no será hasta pasada aproximadamente una semana después de la segunda dosis cuando el sistema inmune produzca anticuerpos contra la Covid-19.

La vacuna desarrollada por los laboratorios Pfizer y BioNTech, que fue aprobada por la Agencia Europea del Medicamento el pasado 21 de diciembre, está elaborada con ARN mensajero (ARNm). Esto quiere decir que no introduce en el organismo ningún patógeno atenuado ni una parte de este, sino que introduce las instrucciones para que produzca el antígeno.

Al recibir esta inyección, las células leen las instrucciones del ARNm y producen temporalmente la proteína S, presente en el virus SARS-CoV-2. El sistema inmune reconoce entonces esta proteína como extraña y produce anticuerpos para defenderse. De ese modo, si más adelante el virus de la Covid-19 entra en el cuerpo, el organismo será capaz de reconocerlo desde el principio y de defenderse contra él.

La viñeta deja en duda que las personas vacunadas e inmunizadas puedan recibir el virus y contagiarlo a otras. Lo cierto es que aún se desconoce si protegen por completo contra la infección, como recalca Julio Rodríguez: “La respuesta inmune puede que no elimine todos los virus y que estos se mantengan en un estado latente a largo plazo en el organismo, pero en un número tan reducido que no causa la enfermedad aunque sí podría llegar a pasar a otro individuo“.

Por ello, el Gobierno de España recomienda en su web oficial contra la Covid-19 que las personas vacunadas de momento deben seguir cumpliendo con todas las medidas prevención. No obstante, en Estados Unidos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ya han publicado una guía para que las personas que han recibido las dos dosis de la vacuna puedan ir relajando algunas medidas.

Allí permiten, en algunos lugares, reunirse con otras personas vacunadas en grupos pequeños en espacios cerrados sin mascarilla ni distanciamiento, o con personas con riesgo bajo de enfermar gravemente también en lugares cerrados sin mascarilla ni distanciamiento. También pueden evitar cuarentenas o realizarse test de coronavirus si no presentan síntomas.

Finalmente, en la viñeta la sanitaria afirma que la fórmula de la vacuna “es confidencial y secreta”, lo cual resulta totalmente falso porque la lista de componentes que utilizan Pfizer/BioNTech se puede consultar en el prospecto publicado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Para denunciar más bulos relacionados con la desinformación de las vacunas contra la Covid-19, Maldita.es dispone de un canal de Whatsapp a través del número +34 644 229 319 para que cualquier persona pueda comprobar automáticamente casos de desinformación que llegan a través del teléfono u otras vías.