qué es, causas y tratamiento

Así pues, es muy importante tomar medidas de prevención eficaces , como puede ser la aplicación de la vacuna. Existen dos sueros contra el dengue: Dengvaxia, que es parcialmente efectiva en personas que hayan sido infectadas una vez antes de la aplicación pero puede empeorar el cuadro en aquellas que no lo hayan sido, y DENVax, que es eficaz en algunos tipos del virus pero no en todos.

Desde 2015, el dengue es, en España, una enfermedad de declaración obligatoria; un dato que indica que las autoridades sanitarias le atribuyen cierto potencial epidémico . De hecho, desde 2018 se han venido registrando en España casos endémicos (es decir, que no han sido importados desde otras áreas por viajeros), algo que anteriormente no había sucedido. Pero ¿en qué consiste esta enfermedad, cómo se contrae y cuáles son sus síntomas?

