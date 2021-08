Qué es, causas y tratamiento de la gonorrea

En el caso de ser positivo en gonorrea, aunque tu pareja sexual no muestre síntomas, lo ideal es que se someta también a las pruebas. Aunque la personas infectada reciba tratamiento para la infección, la pareja sexual que no recibe tratamiento puede contagiarse.

Es frecuente que la gonorrea no cause síntomas, aunque el caso de provocarlos, suelen ocurrir en torno a los genitales. En el caso de las mujeres, los síntomas más frecuentes con sangrado vaginal después de mantener relaciones sexuales, dolor la orinar, dolor pélvico y aumento del flujo vaginal , mientras que en hombres puede dar la cara a través de hinchazón de los testículos , secreción de una sustancia similar a la pus a través del pene, o dolo r al orinar.

