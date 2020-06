qué es, causas, síntomas y tratamiento

A pesar de ser una enfermedad que no tiene cura, si se puede controlar. El tratamiento se realiza de forma individual ya que cada paciente tiene una historia clínica y presenta síntomas diferentes. A nivel general, algunos de los medicamentos que se utilizan para tratar la enfermedad son: antiinflamatorios no esteroides, antipalúdicos, corticoesteroides, inmunosupresores o fármacos biológicos.

“Los pacientes con un lupus eritematoso sistémico que está activo, aunque no tengan otras manifestaciones en la piel, pueden notar un aumento de la caída del cabello”, subraya la guía de la AEDV. Además, estos pacientes, con o sin enfermedad cutánea, presentan una piel muy sensible a la luz solar y la “enfermedad sistémica puede aparecer tras una exposición solar prolongada”.

