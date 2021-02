qué es cada una y cómo protegerse de la Deep Web, que representa el 95% de Internet

Dentro de Internet , la Dark Web y la Deep Web son las grandes desconocidas, ya que se trata de las partes de la Red que contienen información que no está indexada en ningún buscador, por lo que no resulta sencillo acceder a ellas. De hecho, la Dark Web comprende ese fragmento de Internet al que sólo se puede acceder mediante aplicaciones específicas como el buscador Tor . Precisamente, gracias a ese oscurantismo, los ciberdelincuentes han aprovechado las partes más profundas de Internet para llevar a cabo sus acciones maliciosas, que tienen como objetivo a usuarios y empresas.

