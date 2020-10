¿qué es, a quién afecta y cómo detectarlo y prevenirlo?

Muchos de los pacientes no tienen ningún dolor , aunque puede haberlo y, en algunos casos, el peor que la persona haya experimentado. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el afectado tendrá uno de estos síntomas: se le torcerá la comisura de la boca, empezará a pronunciar mal (como el que está borracho) o no podrá decir palabras. Otros síntomas son que pierda la fuerza o la sensibilidad en una parte del cuerpo, normalmente en la mitad derecha o izquierda. Y todo esto pasa de forma súbita .

Como un factor de riesgo es la edad, la inmensa mayoría se dan en personas mayores, 70, 80, 90. Lo cual no significa que no pueda producirse en personas de cualquier edad, incluso bebés. Cuanto más joven, menos probabilidad. Aproximadamente, un 25% de los ictus que atendemos está en pacientes de 50 años o menos.

