¿qué equipos le esperan si gana a Croacia?

Tras la victoria ante Eslovaquia, Luis Enrique se mostró contento y satisfecho pero no es amigo el asturiano de desatar en exceso las euforias: “Voy paso a paso, dije las expectativas que tenemos como selección y no han cambiado en ningún momento de la clasificación. Es evidente que se ha descorchado la botella de cava por la alegría que se han llevado jugadores, sus familiares y los aficionados. Sacaremos otra botella de cava y a ver si la podemos descorchar de nuevo “, dijo en rueda de prensa.

La final es el 11 de julio en Londres y el camino de los de Luis Enrique no es en absoluto fácil. En su lado del cuadro no figuran selecciones como Alemania o Inglaterra, otras de las grandes favoritas, pero la fase de grupos quedó atrás y ya no hay rival pequeño.

