¿Qué diferencias existen entre un seguro de decesos y uno de vida?

El seguro de vida riesgo, en cambio, no se ocupa del enterramiento en sí sino de paliar las consecuencias económicas que tiene el hecho de que ya no estés con los tuyos.

El objetivo principal del seguro de decesos es prestar todos los servicios relacionados con el fallecimiento de una persona, según explican desde la web Estamos Seguros. Es decir, lleva a cabo las gestiones ligadas a un sepelio, como el certificado médico de defunción, el traslado o repatriación del cadáver, el féretro, el tanatorio, el coche fúnebre y de acompañamiento, la asistencia psicológica para los familiares, etc. Es un seguro, por tanto, que está pensado para que, cuando se fallezca, los seres queridos no deban sumar quebraderos de cabeza al difícil trance que de por sí ya estarán pasando.

